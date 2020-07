Sorpreso dai carabinieri con mezzo etto di cocaina, cerca di fuggire: arrestato

Nella giornata di ieri, 1 luglio, i militari del NORM di Aprilia hanno tratto in arresto per i reati di detenzione di sostanze stupefacenti e violenza o minaccia a pubblico ufficiale un 37enne del luogo perché trovato in possesso di un involucro contenente 51 grammi di cocaina di cui aveva cercato di disfarsi alla vista dei militari.

Il predetto, con la complicità di un parente convivente, anch’egli deferito a piede libero per gli stessi reati, aggrediva i militari intervenuti per cercare di guadagnarsi la fuga.

L’arrestato veniva associato presso la Casa Circondariale di Latina in attesa dell’udienza di convalida.