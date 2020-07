Pistole, munizioni e… una maschera da clown: 31enne arrestato

Gli uomini della Squadra Mobile di Latina hanno da tempo intrapreso specifiche attività investigative finalizzate a contrastare reati contro il patrimonio, ed in particolare rapine mediante l’utilizzo di armi da fuoco. Attività che nel pomeriggio di mercoledì hanno consentito di trarre in arresto un 31enne, M.A. le sue iniziali.

L’arrestato, ia seguito di perquisizione domiciliare effettuata anche con il supporto dell’unità cinofila Faye, all’interno di un mobile porta Tv celava un cassetto nascosto da un doppiofondo in cui sono state rinvenute e sequestrate armi e munizionamento. Nello specifico: una pistola Beretta calibro 7,65 modello 81 con matricola abrasa, munita di caricatore rifornito con 11 cartucce, di cui una già camerata nella camera di scoppio; una pistola revolver modello Smith and Wesson con matricola abrasa; un silenziatore per pistola; un centinaio di cartucce per pistola di vario calibro; 10 coltelli.

Sono state inoltre rinvenute 5 pistole replica di vari modelli, passamontagna, tirapugni, armi bianche di vario genere, un taser ed altro munizionamento di diverso calibro.

“La quantità e la peculiarità del materiale rinvenuto, tra cui si segnala anche una maschera da clown, conferma come l’arrestato fosse ben inserito in collaudati circuiti criminali, al vaglio degli investigatori, e sarà oggetto di particolari analisi tecnico–scientifiche”, specificano dalla Questura.

Al termine delle formalità di rito il 31enne è stato tradotto presso la casa circondariale di Roma, a disposizione dell’autorità giudiziaria procedente.