La Riviera di Ulisse corre incontro ai bambini, continua “6 Weekend al Parco”

L’iniziativa ‘6 Weekend al Parco’ continua per tutto il mese di luglio. La Riviera di Ulisse sarà luogo di incontri, spettacoli e fitness all’aria aperta. Molte attività sono rivolte al recupero della socialità dei bambini, che, più degli altri, hanno sofferto e soffrono il distanziamento interpersonale dovuto alle misure anti Covid-19.

Tante le associazioni che parteciperanno: Equilibri Naturali, Aurunci Cyclyng Team, Dance Ginnastica fit, Teatro Bertold Brecht, Ambiente Natura e Vita, Nordic Walking sez. di Formia, Sinus Formianus, Lestrigonia.

A loro, l’Ente Parco, porge un doveroso e sentito ringraziamento per aver subito abbracciato le ragioni del progetto e, in tempi strettissimi, aiutato, con impagabile professionalità, a organizzare tanti eventi all’aria aperta immersi in aree naturali quali la Torre Quadrata di Scauri, Monte Orlando, Gianola di Formia e Sperlonga. Ovunque sarà possibile assistere in sicurezza a uno spettacolo o a un’attività di sicuro coinvolgimento.

Queste le iniziative in programma durante questo fine settimana:

Venerdì 3 luglio

Visual mantra

Spettacolo di giocoleria con ipnotiche e suggestive illusioni ottiche.

Attività per adulti e bambini.

Scauri, Torre Quadrata (loc. Monte d’oro) – Ore 19:00 e 20:00

Info: www.teatrobertoldbrecht.it

Sabato 4 luglio

Nordic walking

Camminata nella natura a passo sostenuto e falcata ben aperta.

Formia, Info-point Gianola (Via Porticciolo Romano), Ore 09:00 – 11:00

Richiesto abbigliamento comodo. Prenotazione obbligatoria.

Info e prenotazioni: 328 1368600

Apertura del Parco Sospeso

Emozioni e divertimento sui ponti tibetani sospesi tra gli alberi.

Formia, Gianola (Via Porticciolo Romano) – Dalle ore 10:00 fino al tramonto

Attività soggetta a contributo. Prenotazione obbligatoria

Info e prenotazioni: 389 9306124

Birdwatching: il mondo degli uccelli

Attività per ragazzini di età superiore ai 6 anni

Formia, Info-point Gianola (Via Porticciolo Romano) – Ore 18:00

Richiesto abbigliamento comodo. Prenotazione obbligatoria.

Info e prenotazioni: 389 9306124

In compagnia di Mamurra

Passeggiata per i sentieri alla scoperta di testimonianze archeologiche.

Formia, Info-point Gianola (Via Porticciolo Romano), Ore 18:00 – 20:00

Richiesto abbigliamento comodo. Prenotazione obbligatoria.

Info e prenotazioni: 340 5362876

Domenica 5 luglio

Pedalata a Monte d’oro e al Garigliano

Attività per ragazzi dai 10 ai 18 anni.

Scauri, LabTer del parco (Loc. ex SIECI) – Ore 08:30 – 10:30

Richiesto abbigliamento comodo. Prenotazione obbligatoria.

Info e prenotazioni: 328 4840263

Sport e Wellness nella Riviera di Ulisse

Attività ginnica all’aria aperta e nella natura

Formia, Gianola (Via Porticciolo Romano)

Scauri, Torre Quadrata (loc. Monte d’oro)

Sperlonga, Sentiero natura promontorio Villa di Tiberio (nei pressi del Museo ArcheologicoNazionale)

Gaeta, area fitness di Monte Orlando (Batteria Monte Orlando Superiore)

Ore 18:00 per i ragazzi. Ore 19:00 per gli over 60

Prenotazione obbligatoria. Info e prenotazioni: 340 2742416