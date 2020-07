“La Corte dei Conti boccia l’amministrazione Cusani”. L’affondo di Sperlonga Cambia

“E’ stata pubblicata la deliberazione della Corte dei Conti n. 19/2020/PRSE (LEGGI QUI) relativa agli esercizi finanziari 2015-2018 del comune di Sperlonga nella quale i giudici contabili si esprimono segnalando ben 8 criticità. Tra queste spiccano la carenza di liquidità, il continuo ricorso all’anticipazione di tesoreria e l’incapacità di riscossione”. A parlare, il gruppo consiliare Sperlonga Cambia.

“Non siamo ne meravigliati ne stupiti dal provvedimento della Corte dei Conti – evidenzia Marco Toscano, capogruppo di opposizione – perché sono anni che contestiamo i tanti mali del nostro bilancio, come il ritardo nell’approvazione dei rendiconti, i ritardi nei pagamenti, la scarsa trasparenza nell’affidamento di servizi o di incarichi professionali. I rilievi della Corte dei Conti – continua Toscano – certificano ora come la giunta di Armando Cusani usi le risorse dei cittadini senza capacità e trasparenza.

Quella della Corte dei Conti, sostengono dalla minoranza, è una bocciatura netta dei bilanci e mettendo in fila i rilievi mossi dai giudici contabili ci si rende conto della pericolosa disinvoltura con la quale l’amministrazione Cusani gestisce le casse comunali.

I consiglieri della lista civica Sperlonga Cambia si rivolgono anche alla maggioranza: “I rilievi della Corte dei Conti sono un fortissimo campanello d’allarme che dovrebbe far svegliare anche i consiglieri comunali di maggioranza. I giudici contabili, infatti, chiedono una maggiore attenzione e scrupolosità nella gestione finanziaria del Comune non solo agli uffici tecnici, ma anche agli organi politici che devono approvare i bilanci comunali.

La situazione dei conti comunali è allarmante. Lo sanno i vari fornitori del Comune di Sperlonga che da mesi aspettano di ricevere i pagamenti per lavori già fatti e lo sanno i cittadini che vedono diminuire e peggiorare la qualità dei servizi comunali.

Il provvedimento della Corte dei Conti da forza all’operato della nostro gruppo consiliare. Da anni, infatti, denunciamo il pessimo stato dei conti comunali e ci stiamo battendo su tutti i fronti per avere un bilancio comunale più chiaro e trasparente. I cittadini di Sperlonga hanno il diritto di sapere come vengono gestiti i soldi pubblici e meritano un’amministrazione migliore rispetto a quella attuale”.

“La nostra non è mai stata una sfida personale al sindaco Armando Cusani ma alla qualità della sua amministrazione – rimarca Toscano – quando decidemmo 4 anni fa di candidarci fu per i cittadini di Sperlonga, per chi qui lavora, per chi ama e apprezza il nostro Borgo. Le nostre motivazioni sono valide ancora oggi e la nostra battaglia di cambiamento non si ferma”.