Cagnolini abbandonati in strada, salvati dalla polizia. E subito adottati

Alcuni cagnolini salvati da una volante del Commissariato, a Fondi. I fatti mercoledì mattina, a margine di una telefonata giunta al centralino di largo Evangelista, in cui si segnalava la presenza di quattro cuccioli di cane abbandonati in una via del centro cittadino, all’interno di un cartone.

Gli agenti della Volante di turno li hanno recuperati e portati in ufficio. Qui i cuccioli, impauriti e affamati, sono stati accuditi e nutriti dagli uomini della Polizia di Stato.

Immediato è scattato il passaparola, tanto che in poche ore tutti e quattro i trovatelli hanno trovato casa e padrone. “Uno di loro è stato adottato da una poliziotta dello stesso Commissariato”, rendono noto dalla Questura. “Una bella storia di solidarietà e di amore per i cani”.