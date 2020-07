Anche Gianni Morandi fa tappa a Ponza: sfilata di vip sull’isola pontina

Allentatasi l’emergenza da Covid-19, Ponza sta lentamente tornando alla normalità, attirando numerosi turisti. Tra cui non mancano i volti noti. Uno degli ultimi a farvi capolino è quello di Gianni Morandi, che ha inaugurato le sue vacanze proprio sull’isola pontina.

“Questo viaggio in Italia, iniziato ieri, mi ha portato alla prima tappa. Riconoscete questo luogo?”, ha scritto martedì a mezzo social. Postando una foto in loco che non è passata inosservata a chi conosce certe latitudini. Tanto che poco dopo è arrivato anche il benvenuto del sindaco Franco Ferraiuolo: “Caro Gianni Morandi, benvenuto a Ponza! Ci rallegriamo e ti ringraziamo per aver scelto la nostra bellissima isola quale prima tappa del tuo tour turistico”.

Solo nelle ultime settimane, tra habitué e new entry, l’isola ha ospitato anche Bruno Vespa, il ministro degli Esteri Luigi Di Maio e il presentatore del Tg1 Alberto Matano.