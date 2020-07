Tpi Fest, l’evento a Sabaudia tra fine luglio e inizio agosto

Tpi, la testata on line The Post International il cui direttore è Giulio Gambino e le firme più conosciute sono oltre allo stesso Gambino, Selvaggia Lucarelli, Luca Telese, Giulio Cavalli e altri, quest’anno festeggia i 10 anni di attività e come annunciato dallo stesso direttore in un post Facebook nei giorni scorsi i festeggiamenti inizieranno sul territorio pontino.

Il 31 luglio, 1-2 agosto a Sabaudia, infatti si terrà la Tpi Fest con grandi ospiti e dibattiti in piazza del Comune.

Nella foto il direttore Gambino, tiene in mano una copia dello stampato dell’edizione speciale cartacea con i migliori articoli dell’anno, alcuni dei quali esclusive nazionali che sono valsi prestigiosi riconoscimenti giornalistici.