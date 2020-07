“Touch & Go”, Stefanelli: “Necessario scoraggiare lo smercio di droghe”

In merito all’operazione antidroga effettuata stamane nel Sud Pontino ed, in particolare, nella località turistica di Scauri, il Sindaco di Minturno Gerardo Stefanelli dichiara:

“Esprimo il più vivo apprezzamento per la brillante operazione compiuta questa mattina a Scauri e ringrazio i Carabinieri per l’impegno profuso nel contrastare il diffuso fenomeno dello spaccio di stupefacenti nel Sud Pontino. All’Arma e alle altre Forze dell’Ordine intendo manifestare la mia gratitudine come amministratore e come genitore, perché confido in una comunità ricca di valori per i nostri ragazzi, priva di insidie e di “dipendenze”, e credo nel gioco di squadra di uomini e donne in uniforme, impegnati quotidianamente nel rispetto della legalità e delle regole. Le nostre realtà hanno bisogno di prevenzione e di protezione per scoraggiare lo smercio di droghe tra i giovani”.