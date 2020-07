“Touch & Go”, Adinolfi: “monito a chi opera nello spaccio”

“Voglio esprimere tutto il mio apprezzamento e la mia gratitudine, come rappresentante della comunità della provincia di Latina, al Comando Provinciale dell’Arma, alla Compagnia di Formia dei Carabinieri e alla Direzione Distrettuale Antimafia per la brillante operazione che ha disarticolato un agguerrito sodalizio criminale nel sud pontino collegato ai clan di Secondigliano nel napoletano.

Quattro anni di indagini e la grande dedizione mostrata dagli uomini dell’Arma che questa mattina hanno assicurato alla giustizia 22 persone, sono un segnale importante per tutto il territorio provinciale. Con questa operazione le organizzazione criminali che hanno intenzione di fare della nostra provincia una frontiera di facile conquista per i loro traffici di droga e le loro azioni di violenza, hanno ricevuto dalle forze dell’ordine un duro colpo.

Mi auguro dunque che l’operazione “Touch &Go” di questa mattina portata avanti con l’impiego di ben 100 Carabinieri sia un duro monito a chi opera nel settore dello spaccio e del crimine e ha intenzione di radicare i suoi traffici in questa provincia. Sappiano che qui ci sono donne e uomini delle forze dell’ordine che non abbassano mai la guardia”. Lo dichiara in una nota l’Eurodeputato della Lega, Matteo Adinolfi