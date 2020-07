Scoppia la polemica sul Fondo Covid-19, interviene Di Rocco

Scoppia la polemica a Formia sul fondo Covid-19. Dopo la protesta del consigliere Conte interviene anche per la Lega il consigliere Antonio Di Rocco. “Il Fondo Covid 19 istituito con il bilancio di previsione – fa sapere il consigliere comunale – doveva e deve essere usato per aiutare famiglie in difficoltà e attività economiche al collasso non per rimpinguare capitoli per “eventi” per far divertire qualcuno.

Siate seri in città da ridere non c’è nulla e uscite dal palazzo per capire quanto malessere esploderà dopo l’estate, oppure credete davvero che con i buoni spesa avete risolto i problemi dei nostri concittadini? Se pensate questo vi do un consiglio, fatevi visitare ma…da uno bravo. I fondi per eventi ci sono ma sono a Roma prendete la macchina e andateli a prendere se ne siete capaci”