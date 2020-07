Galleria ferroviaria tra Monte San Biagio e Priverno, approvato Piano emergenza

Nella mattinata odierna il Prefetto di Latina, Maria Rosa Trio, ha approvato il Piano di emergenza e soccorso per la galleria ferroviaria Mont’Orso, sita sulla linea Roma-Formia.

Scopo del Piano e quello di definire le modalità di intervento delle strutture tecniche e degli Enti coinvolti nell’emergenza in caso di incidente in galleria, pianificando l’organizzazione del soccorso, in modo da minimizzarne gli effetti e limitarne i danni per l’uomo, per l’ambiente e per i beni. Al verificarsi di un evento del genere, infatti, è di vitale importanza gestire efficacemente la situazione, attivando prontamente le misure di sicurezza, informando adeguatamente la popolazione e le autorità locali competenti e provvedendo, in un secondo momento, a ripristinare le normali condizioni ambientali.

Il documento e stato redatto congiuntamente dalla Prefettura di Latina, dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Latina e da Rete Ferroviaria S.p.A., per poi essere condiviso dalla Regione Lazio, dalla Provincia di Latina, dai Comuni di Monte San Biagio, Priverno e Sonnino, dalla Polizia di Stato, dal Comando Provinciale dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, dal Compartimento di Polizia Ferroviaria di Roma, dalla ASL di Latina, dall’ARES-118, dall’A.R.P.A. Lazio e dall’Agenzia Regionale di Protezione Civile della Regione Lazio, ognuno dei quali ha contribuito elaborando i dati e le informazioni di propria competenza.