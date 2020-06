Vetreria di Gaeta, pubblicato il bando di gara per l’esecuzione dei lavori

“734mila euro circa per l’esecuzione di lavori di recupero, sistemazione e valorizzazione dell’area ex Avir di Gaeta.

Pubblicato il 26 giugno scorso, il bando di gara mediante procedura aperta. “La messa in sicurezza dell’area – commenta il sindaco Cosimino Mitrano – è fondamentale e necessaria per avviare un percorso di recupero complessivo dell’ex opificio. Un intervento propedeutico che ci consente di intervenire subito sulle attuali necessità e criticità dell’ex vetreria dismessa da anni, in attesa del completamento dell’altro iter finalizzato ad attuare le progettualità previste dalla delibera consiliare n. 48 del 6 settembre 2019 quando, all’unanimità dell’assise civica, approvammo il progetto preliminare di recupero, sistemazione e valorizzazione dell’area ex-Avir adottando, contestualmente, la variante urbanistica destinata all’area del Polo Civico Culturale e restituendo, nel complesso, alla città di Gaeta un’area di 25mila mq.“.

L’appalto prevede l’esecuzione di tutte le opere e forniture necessarie per la realizzazione dei lavori di messa in sicurezza dell’immobile, nell’ambito dell’intervento generale di restauro, sistemazione e valorizzazione dell’area industriale dismessa dell’ex vetreria. I lavori sono suddivisi in tre lotti.

Entro fine luglio si concluderà l’iter di pubblicazione e seguirà l’esecuzione dei lavori sulla base di un progetto esecutivo che prevede un complesso recupero e sistemazione dell’area rendendola in parte finalmente aperta ai cittadini e fruibile al pubblico. Tra gli interventi anche la messa in sicurezza della storica ciminiera prospiciente Corso Italia attraverso un studio progettuale.

“Da un lato – prosegue il sindaco Cosimino Mitrano – abbiamo i capannoni abbandonati quale emblema di un processo industriale ormai lontano nel tempo, simbolo di un’attività produttiva del territorio che oggi si traduce in un processo di degrado urbanistico e territoriale, dall’altro la necessità di voltare faticosamente pagina avviando quelle attività di cura e manutenzione di una vasta area nel cuore della nostra città a due passi dalla rinomata spiaggia di Serapo.

Oggi – conclude il primo cittadino- interveniamo per tamponare e limitare i danni causati dal tempo e dall’incuria in attesa di tramutare quella necessità di ridisegnare uno spazio, finalmente riqualificato, per nuove attività culturali e spazi di pubblico utilizzo e fruizione”.