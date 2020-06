Latina, una targa all’ingresso del ‘Goretti’ per ringraziare gli operatori sanitari

Si è svolta questa mattina davanti all’ingresso dell’Ospedale civile Santa Maria Goretti, alla presenza del Direttore Generale della Asl Giorgio Casati e delle massime autorità cittadine, la cerimonia di consegna da parte del Comune di una targa di ringraziamento al personale sanitario impegnato nella gestione dell’emergenza Covid-19.

La targa è stata voluta dal Sindaco Damiano Coletta che a nome dei cittadini di Latina ha espresso la sua gratitudine agli operatori sanitari per il loro impegno e per la loro professionalità a tutela della salute della comunità. L’immagine raffigura un abbraccio ed è stata realizzata dall’artista Alessandra Chicarella. All’iniziativa ha collaborato anche il Consigliere comunale, delegato all’arte contemporanea, Fabio D’Achille.

“Abbiamo scelto questo giorno – ha dichiarato il primo cittadino – perché è un giorno speciale: il 30 giugno 1932 veniva posta la prima pietra della nostra città e oggi con questo gesto vorremmo rappresentare una piccola ripartenza delle nostre vite, ovviamente con tutte le precauzioni e le attenzioni del caso.

La targa vuole simboleggiare la gratitudine di una intera comunità al mondo della sanità che ha lavorato senza sosta in questa durissima esperienza del Covid-19 a tutela di tutti noi. E colgo anche l’occasione per fare i complimenti alla Cardiologia del Goretti che nella classifica stilata ieri dalla Società Italiana di Cardiologia e Emodinamica risulta al primo posto tra i reparti italiani per il trattamento dell’infarto.

Dobbiamo essere orgogliosi di questi risultati che sono frutto di un lavoro costante e della capacità di fare rete”.