Forno per la cremazione accanto al cimitero, il Comune nomina un rup

Realizzazione di un forno per la cremazione accanto al cimitero comunale, il Comune di Formia nomina il rup. Si tratta di un project financing per la progettazione, costruzione nonchè manutenzione ordinaria e straordinaria di un’opera denominata “Tempio della cremazione” , un servizio affidato per la durata di 30 anni.

La proposta è stata presentata al Comune da una società di Formia, l’Ente considerando anche l’importo dei lavori superiore al milione di euro ha incaricato un tecnico di esaminare la proposta. Nei mesi scorsi alcuni residenti avevano espresso perplessità circa la realizzazione del forno per la cremazione.