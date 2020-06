Atti vandalici sul lungomare di Sabaudia, danneggiata la passerella per disabili

Atti vandalici sul lungomare di Sabaudia, danneggiata la passerella che porta alla spiaggia le persone disabili. Un gesto grave, per cui non possono esserci parole. Nella notte appena trascorsa ignoti hanno divelto la cartellonistica all’ingresso dalla passerella per poi proseguire. Sono stati danneggiati dei corrimano e buona parte del parapetto verso la parte finale della passerella. Un danno nei confronti di tutta la comunità di Sabaudia e di chi viene da fuori. “Un gesto gravissimo – ha commentato il sindaco Gervasi – da condannare in modo forte in quanto colpisce soprattutto le persone più fragili, chi con disabilità e difficoltà motorie dall’anno scorso, da quando era stata rifatta da zero, poteva usufruire di questa discesa per scendere al mare”. L’auspicio è che i colpevoli possano essere rintracciati, chissà che pagare i danni non sia di insegnamento visto che intelligenza e sensibilità, senso civico, non sono caratteristiche di chi compie certi gesti.