Terracina, arrestato 50enne: deve rispondere di maltrattamenti in famiglia

Quest’oggi i carabinieri di Terracina hanno arrestato in flagranza del reato per “maltrattamenti in famiglia” un 50enne del posto.

L’uomo, la sera precedente, dopo essersi introdotto in modo fraudolento all’interno dell’abitazione della moglie, aveva minacciato e aggredito quest’ultima nonché il loro figlio 26enne, che da tempo maltrattava, provocandogli traumi contusivi.

L’arrestato, espletate le formalità di rito, è stato associato alla casa circondariale di Latina, a disposizione dell’Autorità giudiziaria.