Sosta a pagamento alla Pineta di Vindicio: cambio di regole per l’estate

Cambieranno le regole per la sosta delle automobili su via Porto Caposele, adiacente alla pineta di Vindicio, a partire dal prossimo 1° luglio.

Ciò in considerazione della proposta della Giunta Comunale del Comune di Formia, n. 167 del 25 giugno scorso in cui si legge che “il lungomare di Vindicio, specie nel periodo estivo, è caratterizzato da una elevata concentrazione abitativa turistica, pertanto si rende necessario, al fine di garantire il ricambio della sosta, di istituire la sosta a pagamento in via Porto Caposele nel tratto antistante la pineta di Vindicio”.

Il Comune di Formia ha pertanto proposto di rendere la sosta a pagamento in Via Porto Caposele, nel tratto antistante la Pineta lato mare dalle ore 8.00 alle ore 22.00 di ogni giorno, dal lunedì alla domenica, compresi i festivi, anche infrasettimanali, per il periodo 1 giugno – 30 settembre e, solo per quest’anno, dal giorno 1 luglio al 30 settembre.

Così i 64 stalli adibiti a sosta libera diventeranno area a pagamento al fine di garantire il ricambio della sosta e i 42 stalli di sosta a pagamento ubicati in Via Felice Tonetti saranno modificati con l’istituzione di stalli per il parcheggio libero.