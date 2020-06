Latina, arriva la targa all’ospedale per il personale sanitario

Domani, martedì 30 giugno, in concomitanza con l’anniversario della posa della prima pietra di Latina, all’ingresso dell’ospedale civile Santa Maria Goretti sarà svelata una targa che il Sindaco Damiano Coletta a nome della Città ha voluto donare, in segno di gratitudine, a tutti gli operatori sanitari per il loro impegno e la loro professionalità a tutela della salute della comunità durante l’emergenza Covid-19.

L’appuntamento è fissato alle ore 11.45 presso la sala conferenze della Palazzina Direzione dell’ospedale Goretti.

Al fine di garantire il rispetto delle misure di distanziamento sociale, però, il numero di posti disponibili è contingentato, pertanto l’evento non sarà aperto al pubblico.