Il coordinamento regionale dei “Giovani d’Italia” a un fondano: Mario Marcucci

Esultano dalla destra fondana per la nomina a nuovo coordinatore regionale del movimento giovanile “Giovani d’Italia” nel Lazio.

“Ottime notizie in casa Destra Sociale è il fondano Mario Marcucci il nuovo coordinatore regionale del movimento giovanile “Giovani d’Italia” nel Lazio. Lo ha reso noto in un comunicato il coordinatore nazionale Lamberto Iacobelli, su indicazione del coordinatore della città di Fondi Alberto di Fazio e dei componenti del direttivo nazionale della Destra Sociale, Mario Marcucci che era già responsabile giovani della città di Fondi delle politiche giovanili e responsabile alla sicurezza.

“Ringrazio il presidente On. Luca Romagnoli, e il coordinatore nazionale Lamberto Iacobelli e il coordinatore della Città di Fondi Alberto di Fazio, per l’incarico e la fiducia nei miei confronti – ha commentato Marcucci – ci concentreremo sull’attività sociale e territoriale che abbiamo sempre promosso, con particolare attenzione all’innovazione, temi ancor più importanti che riguardano soprattutto la nostra città e la nostra regione”.

Si incontreranno nei prossimi giorni a Roma per stabilire le linee guida in cui i giovani dovranno operare e promuovere le nuove iniziative in collaborazione con la Destra Sociale, ma ovviamente anche con Fratelli d’Italia e Gioventù Nazionale.”