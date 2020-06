Eventi in epoca di pandemia? La Pro Loco lancia il sondaggio

Un sondaggio anonimo, promosso dalla Pro Loco di Fondi in vista dell’estate e della difficoltà di organizzare eventi nell’epoca del Covid-19.

Tra restrizioni, distanziamento e altre limitazioni, molti degli appuntamenti portanti della stagione estiva non si faranno. Ma l’associazione di promozione territoriale lancia un sondaggio anonimo on line, per cercare di comprendere qual è il livello di richiesta e cosa cercano i fondani e coloro che vengono in vacanza nel territorio.

Partecipare è facile e basta un clic, come poco è il tempo che si “perde” per dedicarlo ad esprimere le proprie preferenze.