Elezioni a Fondi, Mastrobattista (Fdi) trova una civica in suo supporto

Francesco Mastrobattista e Antonio Carnevale lanciano la civica “Giulio Mastrobattista Sindaco” in supporto alla candidatura dell’esponente di Fratelli d’Italia alla carica di primo cittadino. A fare notizia, soprattutto lo “spostamento” di Francesco Mastrobattista, esponente locale di Forza Nuova che aveva lanciato nelle scorse settimane l’endorsement ad un altro candidato a primo cittadino, ovvero l’ex sindaco Luigi Parisella. Frammentazione a destra, che comunque porta il candidato sindaco del partito della Meloni a godere già del supporto di due liste.

“In seguito ad un’attenta riflessione siamo orgogliosi di comunicare ai fondani la nascita della nostra lista civica per “Giulio Mastrobattista Sindaco”. A parlare sono i due promotori di questo progetto; Francesco Mastrobattista, giovane attivista politico e studente universitario presso la facoltà di Scienze della Comunicazione con indirizzo giornalismo e Antonio Carnevale, consulente e formatore finanziario, laureato in Scienze Economiche e Bancarie presso l’Università di Siena.”

Il perché dell’appoggio al candidato sindaco:

“I motivi della nostra scelta nascono dalla volontà di un progetto forte, identitario e nello stesso tempo unitario. Giulio Mastrobattista, oltre ad essere uno stimato avvocato, anche oltre i confini della provincia di Latina, è una persona con una forte esperienza politica alle spalle e l’unico, a nostro avviso, ad incarnare una vera alternativa. In virtù di questi presupposti abbiamo quindi deciso di dare, pur nelle diversità di ciascuno, un nostro forte contributo per il bene della nostra Fondi.”

Cos’è la lista civica “Giulio Mastrobattista sindaco”.

“La nostra è una lista che si pone come obiettivo primario quello della vicinanza costante al cittadino, per anni trascurato. Per noi il fondano deve tornare sulla scena amministrativa come protagonista, in qualità di parte di popolo sovrano per dire ‘basta’ ai vecchi schemi politici. Vogliamo quindi rappresentare la Fondi che non si arrende e non cede al volere dei padroni della politica, la Fondi onesta, che fa della competenza il proprio strumento di battaglia.

Inevitabilmente tra i punti principali del programma politico resta quello di rendere il Centro Storico di Fondi fruibile, piacevole e accogliente. Questo comprende i concetti di sicurezza, pulizia, ordine pubblico, inquinamento acustico, viabilità, illuminazione pubblica ma anche bellezza del paesaggio e arredo urbano;

Il nostro progetto civico ha lo scopo di favorire una comunione di intenti tra persone vogliose di futuro e di cambiamento, che devono unirsi in nome della buona battaglia per dar vita a quell’alternativa per anni tanto cercata, che in questo momento noi riteniamo fortemente di incarnare attraverso un perimetro che ha una coerenza dottrinaria, storica, ma soprattutto valoriale. Questo nuovo percorso è il frutto di anni di impegno dei tanti candidati, molti dei quali dedicano da sempre la loro passione per la politica militante e di piazza, molti altri nell’ambito del sociale.”