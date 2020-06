Aprilia, quasi due kg. di stupefacenti in casa: arrestato 40enne romano

Nella prima mattinata di oggi, 29 giugno, quando erano le ore 8.30, ad Aprilia, nell’ambito di attività finalizzata alla prevenzione ed al contrasto dei reati in violazione delle norme in materia di stupefacenti, i militari della stazione carabinieri di Campoverde, coadiuvati da personale del Nucleo cinofili di Roma, hanno tratto in arresto, nella flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, un 40enne romano.

In particolare, nel corso di perquisizione domiciliare venivano rinvenuti 1,8 kg. di marijuana già essiccata nonché materiale per la coltivazione delle piante e per il confezionamento in dosi.

L’arrestato è stato trasferito presso la Casa Circondariale di Latina.