Incidente sulla Pontina tra Latina e Cisterna, rallentamenti

Incidente autonomo per un centauro che avrebbe perso il controllo del proprio mezzo per cadere rovinosamente a terra. I fatti sarebbero accaduti poco prima delle 14, secondo quanto riportato da “Latina Oggi”, che parla di come l’uomo sia stato trasportato all’ospedale del capoluogo Goretti in codice rosso, ma le sue condizioni non sembrerebbero gravi.

Sul posto oltre ai sanitari, anche la stradale di Aprilia che ha il compito di ricostruire quanto accaduto. Si contano code e rallentamenti.