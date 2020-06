Gaeta, tenta di sottrarsi al controllo e viene denunciato

In data 27 giugno, i carabinieri della Tenenza di Gaeta, nel corso di predisposti servizi tesi ad infrenare reati in materia di stupefacenti, deferivano in stato di libertà per il reato di “resistenza a pubblico ufficiale” un 26enne di Caserta.

Il predetto, fermato e sottoposto a controllo, al fine di sottrarsi a perquisizione personale, si divincolava strattonando gli operanti e si dava a repentina fuga facendo perdere le proprie tracce. lo stesso veniva successivamente raggiunto e, nel corso della perquisizione, veniva trovato in possesso di sostanza stupefacente del tipo “marijuana” del peso di grammi 0,80 e del tipo “hashish” del peso di grammi 2,21.

Il giovane veniva quindi segnalato all’autorità amministrativa per uso personale di sostanze stupefacenti.