Covid-19, nuovo cluster alle porte della provincia di Latina

Arginata la questione a Mondragone, dove il focolaio del nuovo coronavirus appare sotto controllo, a preoccupare adesso è la zona a nord del capoluogo pontino. Secondo le prime notizie dalla Regione Lazio, nell’Asl Roma 6, ci sarebbero 7 nuovi casi di Covid-19: si tratta di un cluster familiare tra Anzio e Ardea.

L’unità di crisi della Regione parla di “cluster familiare già noto per altri due casi che può ritenersi limitato allo stretto ambito familiare”. In corso, ovviamente, l’indagine epidemiologica e il contact tracing per escludere che il virus abbia potuto diffondersi.