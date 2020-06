Covid-19, bollettino negativo anche oggi: è il terzo giorno di seguito

Nessun nuovo positivo al coronavirus nella giornata di oggi. Lo comunica l’Asl di Latina che nella nota precisa anche come “tutti gli autisti della C.S.C. Mobilità del Comune di Latina sono risultati negativi ai tamponi effettuati nei giorni scorsi”.

Buone notizie, a maggior ragione se si considera che il bollettino, dopo i famosi 4 casi riscontrati il 25 giugno scorso, è stato negativo per tutti i giorni a seguire (con l’eccezione di ieri di un paziente positivo riscontrato da altra Asl).

“Si raccomanda, infine, ai cittadini di tutta la Provincia – precisano dall’Asl – di rispettare rigorosamente le disposizioni vigenti sulla mobilità delle persone nonché tutte le prescrizioni in materia di rispetto delle distanze, del lavaggio delle mani e del divieto di assembramento. Si ricorda che, allo stato, l’unico modo per evitare la diffusione del contagio consiste nel ridurre all’essenziale i contatti sociali per tutta la durata dell’emergenza.”