Violazione di norme sul lavoro, arrestato 54enne campano

Nel tardo pomeriggio di ieri, il 26 giugno, in Formia, i militari della locale stazione carabinieri traevano in arresto un 54 enne campano, in ottemperanza all’ordinanza di esecuzione pena con contestuale sottoposizione alla misura della detenzione domiciliare emessa dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Napoli, dovendo il prevenuto scontare 4 mesi di condanna per reati commessi in violazione di norme sul lavoro.

L’arrestato, dopo le formalità di rito, veniva trasferito presso il proprio domicilio.