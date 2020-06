Aggredisce la moglie, arrestato in flagranza di reato

Il 27 maggio 2020, nel corso della nottata, in Lenola , militari dell’arma del luogo traevano in arresto, nella flagranza del reato di maltrattamenti in famiglia, un 38 enne di Cori.

In particolare, il prevenuto, all’interno della propria abitazione, aveva aggredito reiteratamente e minacciato di morte la coniuge convivente per futili motivi, ma l’intervento dei carabinieri ha scongiurato il peggio.

L’arrestato veniva associato presso la casa circondariale di Latina.