Schiuma sospetta nel canale, la segnalazione a Fondi

Torna lo spettro inquinamento in prossimità del mare, nelle acque di Fondi. Un turista campano ha infatti segnalato della schiuma sospetta, ben visibile nella giornata di giovedì nelle acque di un corso che sfocia nel canale Sant’Anastasia, a non molta distanza dalla foce.

Un sospetto sversamento non autorizzato. Circostanza tutt’altro che rassicurante, soprattutto in una stagione estiva già ampiamente in salita a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19.