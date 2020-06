Anziano giù dal quarto piano, dramma a Formia. Un suicidio

Un decesso sul colpo, dopo essere volato giù dal quarto piano della palazzina in cui risiedeva. E’ così che nel tardo pomeriggio di giovedì a Formia, in via Ascatiello, ha perso la vita un 86enne di origini napoletane.

Secondo gli accertamenti posti in essere dalle forze dell’ordine sopraggiunte a margine di quei drammatici momenti, l’anziano avrebbe atteso che la badante che lo accudiva scendesse per ritirare la posta, per poi salire su una sedia in prossimità di una finestra e lanciarsi nel vuoto. Un suicidio.

Sul luogo del tragico gesto, oltre ai sanitari del 118, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso, si sono portati gli agenti del Commissariato locale e quelli della Municipale.