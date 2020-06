Scontro tra auto e moto ai 25 Ponti, le parole del centauro: “Grazie a tutti”

Un incidente che agli occhi dei soccorritori era apparso subito grave, quello avvenuto lo scorso 27 aprile sulla via Appia tra i comuni di Gaeta e Formia, nei pressi dei 25 Ponti.

La gravità dello scontro tra un’automobile Dacia e una Moto Guzzi aveva fatto temere subito il peggio, specialmente per quanto riguarda il centauro, Vittorio Ciaramaglia di Gaeta, che fu trasportato d’urgenza in eliambulanza, data la gravità delle sue ferite.

Dopo quasi due mesi lo stesso Ciaramaglia ha affidato ad un post sul proprio profilo Facebook le proprie sensazioni ed i ringraziamenti a quanti gli sono stati vicino in questo periodo di convalescenza, che l’ha visto anche entrare in coma. Un bollettino medico decisamente grave che, come evidenziato dallo stesso Ciaramaglia, che guarda con fiducia al prossimo futuro.

Di seguito il post Facebook: