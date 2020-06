Proteste a Mondragone, manifestanti bloccano la Domiziana

NOTIZIA FLASH Tensione al massimo a Mondragone ai Palazzi Cirio dove proprio ora si sta consumando una nuova accesa protesta. La tensione tra la comunità bulgara e la popolazione locale è incontrollabile, una sedia lanciata da uno dei palazzi ha fatto esplodere una vera e propria guerriglia. Imponente lo schieramento di forze dell’ordine. I casi di Covid-19 nella comunità bulgara sarebbero circa 20, questa mattina la protesta fuori dai palazzi che non è stata ben accolta dai residenti. E’di poco fa la notizia che i manifestanti hanno bloccato la via Domiziana il che comporterebbe in termini di viabilità effetti anche nel Lazio soprattutto nel sud pontino se la situazione rimanesse tale.