Incidenti sulla Pontina, riaperta la carreggiata in direzione sud

La corsia nord della Pontina era stata riaperta quasi subito dopo un grave incidente verificatosi questa mattina. Due i sinistri e per quanto riguarda il secondo che ha visto un furgone prendere fuoco, è stato necessario effettuare dei lavori di rifacimento del manto stradale danneggiato dalla combustione. Il tratto in direzione sud è stato riaperto circa mezz’ora fa, sempre nel territorio di Aprilia. Sul posto per i rilievi, gli agenti della Polizia Stradale di Aprilia.