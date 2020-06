Due incidenti questa mattina sulla Pontina: traffico in tilt

Doppio incidente dalle prime ore di questa mattina sulla Pontina e traffico in tilt.

Il primo dei due, verificatosi in direzione nord, che ha visto coinvolte due autovetture ha creato code lunghissime in direzione Roma.

A seguire, stavolta sulla corsia opposta, un tamponamento tra un trattore ed un furgone, con un incendio che ha coinvolto quest’ultimo. E’ stato grazie ad un colpo di fortuna che il conducente non sia rimasto avvolto dalle fiamme. Il bilancio parla comunque di due persone gravemente ferite: per l’uomo alla guida del trattore è stato infatti necessario l’intervento dell’eliambulanza, mentre l’altro è stato trasportato in codice rosso presso la clinica ‘Città di Aprilia’.

Sul posto, oltre agli uomini del 118, i vigili del fuoco e gli agenti della polizia stradale. La dinamica dell’incidente è tuttora al vaglio delle forze dell’ordine.

Nel frattempo la circolazione in direzione nord è stata ripristinata, mentre la corsia sud risulta ancora chiusa, con pesanti conseguenze sul traffico.