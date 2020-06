“Advanced advisory”, la presentazione del libro sulle imprese

Il mondo delle imprese protagonista a Cisterna con la presentazione del libro di Leonardo Valle “Advanced advisory. Da Adriano Olivetti ad Alain Deneault, dal progresso intelligente alla lotta contro la mediocrazia. La forza delle nuove competenze” edito da LabDFG.

L’evento si terrà martedì 30 giugno alle 18:00 all’interno della Corte di Palazzo Caetani e sarà moderato dal giornalista ed anchorman del TG1 Rai, Marco Frittella.

Oltre all’autore Leonardo Valle, al tavolo dei relatori siederà il Sindaco di Cisterna Mauro Carturan per un evento tutto dedicato agli imprenditori e agli altri portatori di interesse della rete produttiva del nostro territorio in gran parte riunita nel consorzio della zona industriale di Cisterna, attivo ed impegnato nella competizione globale nonostante il momento contingente molto particolare.

L’evento segna una tappa importante, infatti Cisterna sempre di più intende recitare un ruolo di primo piano in tutti i settori sociali ed economici, esempio è l’iniziativa di Invictus, il premio nazionale della letteratura sportiva, che lancia la città pontina tra i riferimenti nazionali, in questo caso dell’editoria specializzata nello sport grazie alla presenza di partner di primissimo piano.

La location della corte di Palazzo Caetani martedì prossimo sarà allestita per ospitare in tutta sicurezza una platea qualificata, il sindaco Carturan come sempre privilegia il contatto diretto con la comunità che lo ha eletto a rappresentarla.