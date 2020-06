Festa patronale a Formia, tornano anche i fuochi – FOTO

Dalla statua del santo portata a spalla, alla batteria di fuochi artificiali al largo. Nonostante il periodo caratterizzato dall’emergenza sanitaria legata al Covid-19, mercoledì a Formia non sono mancate le celebrazioni in onore del patrono San Giovanni Battista.

Festeggiamenti che a quanto pare hanno trovato il favore di gran parte della cittadinanza, anche se non sono mancate le voci critiche, in particolare rispetto ai possibili contagi da assembramento.

Eventualità, quella degli assembramenti, che il sindaco Paola Villa ha però escluso. Nell’augurare una buona festa a tutta la città, il primo cittadino ha parlato di “distanze rispettate durante la manifestazione in chiesa, anche in prossimità del sagrato”. Sottolineando inoltre come entrambi i comitati dei santi patroni abbiano fatto “del loro meglio” per far rispettare le regole.

Un’ulteriore sottolineatura ha poi riguardato i fuochi, “richiesti dal comitato all’autorità di pubblica sicurezza e non certo al Comune”.

Di seguito, una breve galleria fotografica dei fuochi, visti dalla villa comunale – Immagini a cura di Renato Olimpio