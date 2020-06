Torrente di fango in mare, fioccano le segnalazioni dalla spiaggia (video)

Un piccolo torrente di fango si è riversato in mare questa mattina a Formia su un tratto di spiaggia tra via Vindicio e via Tito Scipione. Molte le foto e i video postati anche sui social da parte di bagnanti che si sono chiesti cosa stesse succedendo nonostante il fenomeno sia stato temporaneo. L’acqua proverrebbe dai pozzi gestiti dalla società del servizio idrico un fenomeno per cui già in passato furono effettuate delle analisi da cui si evinse che non c’è rischio inquinamento. In altre occasioni sarebbe fuoriuscita anche acqua limpida.

Resta un problema legato però all’immagine soprattutto se si considera ad una città turistica e ad una stagione balenare che per via del Covid-19 come in tutto il Paese è iniziata in ritardo e con non pochi problemi.