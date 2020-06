Sul Circeo la cerimonia in memoria del vigile del fuoco Ferdinando De Parolis

“Si è svolta questa mattina, in forma privata, una cerimonia per il posizionamento di una targa, alla memoria del V.F.E. Ferdinando De Parolis, improvvisamente scomparso il 22 maggio scorso, presso il ponte radio sul promontorio del Circeo dove lo stesso ha effettuato lavori per la realizzazione di tale struttura.

Alla cerimonia hanno partecipato, oltre il Comandante Provinciale Clara Modesto ed altri rappresentanti del Comando, la mamma, la moglie, la sorella ed altri familiari.