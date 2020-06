Ricorre oggi il 246esimo anno di fondazione della Guardia di Finanza

Oggi ricorre il 246° Anniversario di Fondazione della Guardia di Finanza e le Fiamme Gialle pontine, seppur ovviando alle tradizionali cerimonie in virtù dell’attuale situazione sanitaria, hanno voluto ricordare quest’importante evento in cui rinnovare, intimamente, il solenne impegno assunto con il giuramento di fedeltà prestato alla Repubblica.

Il Comandante Provinciale, Col. Michele Bosco, ha rivolto il proprio ringraziamento a tutti i finanzieri per le attività svolte nonché per l’imprescindibile funzione di presidio posta a tutela della legalità economico-finanziaria delle Istituzioni e della collettività.

Non sono, inoltre, mancate espressioni di apprezzamento con cui l’Ufficiale ha voluto evidenziare il senso del dovere, lo spirito di sacrificio, il coraggio e l’umanità dimostrati dalle Fiamme Gialle pontine fin dai primi mesi del corrente anno nel fronte comune volto a garanzia dell’osservanza delle misure di contenimento dell’epidemia da COVID 19, assicurando sempre il sostegno e la vicinanza alle persone in difficoltà, prodigandosi in favore dei concittadini della provincia i quali, in varie occasioni, hanno espresso gratitudine e riconoscenza per la dedizione con la quale il Corpo si è prodigato nella salvaguardia della pubblica incolumità.

Nella contingenza dell’emergenza epidemiologica, l’impegno della Guardia di Finanza pontina è rivolto anche alla difesa dell’economia legale contro ogni forma di illecita ingerenza, intercettando le minacce agli equilibri di mercato e alle ordinarie regole di concorrenza”.

