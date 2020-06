La rissa tra giovani a Lenola, si moltiplicano le denunce

Alla fine sono diverse le denunce per la rissa a Lenola dello scorso 12 giugno.

Il fatto di cronaca aveva avuto anche un seguito quando, visto il coinvolgimento di alcuni residenti in una struttura di accoglienza di ragazzi stranieri, erano intervenuti sia gli operatori della struttura, che il primo cittadino Fernando Magnafico.

Oggi, con la nuova precisazione da parte dei Carabinieri, si chiude il primo cerchio dell’indagine su quanto accaduto: identificati e denunciati in stato di libertà per il reato di “rissa in concorso” 5 giovani (dei quali uno minorenne) ospiti della struttura d’accoglienza; denunciati inoltre per i reati di “lesioni aggravate, minacce e rissa in concorso” un 24enne ed un 30enne del luogo.