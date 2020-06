Fondi, da oggi la Biblioteca comunale è riaperta al pubblico

Il Vice Sindaco Beniamino Maschietto informa che da oggi, Lunedì 22 Giugno, la Biblioteca comunale “Dan Danino di Sarra” di Fondi riapre al pubblico per lo studio e la consultazione, osservando le disposizioni contenute nel documento AIB – Associazione Italiana Biblioteche Covid-19 di tutela della salute in biblioteca che dà indicazioni sulla quarantena dei libri, la sicurezza del personale e degli utenti.

L’accesso ai locali è consentito dal Lunedì al Giovedì dalle ore 8.45 alle 13.30 e dalle 15.45 alle 18.45, mentre il Venerdì sarà effettuato il solo orario antimeridiano dalle 8.45 alle 13.30, e potrà avvenire solamente previa prenotazione tramite la mail biblio.fondi@libero.it. La richiesta deve pervenire entro e non oltre le ore 17.00 del giorno precedente ed è da considerare accettata solo al ricevimento della nostra risposta affermativa. E’ obbligatorio fornire nome, cognome e numero di telefono per l’eventuale tracciabilità futura.

Ai fini del rispetto dei protocolli di sicurezza anti Covid i posti a disposizione sono n°20 al giorno.

Si potrà accedere agli scaffali per scegliere i libri, sempre un utente alla volta, e per un massimo di 10 minuti. Si chiede tuttavia, in questa fase, di preferire ancora la prenotazione delle opere che interessano tramite OPAC, mail, telefono.

Rimane obbligatorio l’uso della mascherina per tutto il tempo di permanenza in Biblioteca e l’igienizzazione delle mani prima dell’accesso.

Pertanto, ne consegue che si procederà rispettando quanto segue: viene garantita la pulizia giornaliera dei locali, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di attesa dell’utenza; i servizi igienici, porte, maniglie e superfici di possibile contatto con l’utenza vengono sanificati/igienizzati giornalmente con soluzioni idroalcoliche; viene messo a disposizione degli utenti e dei dipendenti gel igienizzante per le mani all’ingresso dell’edificio; si provvede all’areazione dei locali quotidianamente; in tutti gli ambienti con compresenza di persone è sempre obbligatorio rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro; la postazione di front office dell’operatore è stata dotata di barriera di protezione in plexiglass; gli utenti sono ammessi in biblioteca solo con mascherine e guanti.