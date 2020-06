Gabriella Monteforte entra in consiglio. LBC: “Risorsa preziosa”

Gabriella Monteforte, medico del Santa Maria Goretti, venerdì è entrata ufficialmente nel consiglio comunale di Latina. La neoconsigliera entra nel gruppo di Latina Bene Comune, in surroga di Dario Bellini, ex capogruppo nominato alcuni giorni fa come nuovo assessore all’Ambiente del Comune di Latina dal sindaco Damiano Coletta.

“Rappresenta un’ulteriore opportunità, anche e soprattutto in questa delicata fase, per dare un nuovo slancio a questa maggioranza”, il commento della capogruppo Valeria Campagna. “Dopo la nomina dell’ex consigliere Bellini ad assessore, anche l’ingresso di Gabriella Monteforte in consiglio comunale è una risorsa preziosa: siamo sicuri che porterà un valore aggiunto a tutto il gruppo e la giusta freschezza di cui c’è sempre bisogno, pur tenendo l’asticella ferma sui valori fondanti di LBC. Gabriella è infatti oggi consigliera comunale, ma nel movimento ricopre già il ruolo di coordinatrice del consiglio generale: si tratta di una vera attivista che da sempre mette grande impegno nella crescita politica del movimento”. “A Gabriella faccio i miei migliori auguri di buon lavoro”, ha aggiunto Francesco Giri, consigliere comunale e segretario di LBC.

Uno sguardo indietro porta a considerazioni che valgono anche per il futuro. “Grazie Roberto Lessio”, ha detto il consigliere Emanuele Di Russo. “Un uomo dal cuore grande, un cittadino innamorato del nostro territorio e un ottimo compagno di strada e di squadra, che ha deciso di giocare in panchina facendosi da parte in maniera leale e collaborativa. Un concittadino i cui valori e le cui battaglie mi vedranno sempre al suo fianco e che ha lasciato il testimone a chi saprà raccogliere e portare avanti i progetti iniziati. A chi pensa che LBC mostri il segno del tempo, dico invece che ha fatto male i conti: con grandissimo senso di responsabilità siamo tutti schierati a difesa della città e del suo futuro. Anche la scelta stessa di eleggere a capogruppo la consigliera più giovane: non un trofeo da esibire, come qualcuno ha insinuato, semmai una reale apertura di senso e di vedute che la consigliera Campagna rappresenta in toto”.

“Ringrazio tutti per il caloroso benvenuto”, le prime parole di Monteforte. “Sono onorata di ricoprire il ruolo di consigliere comunale e sono emozionata perché questa carica è la continuazione di un percorso iniziato cinque anni fa: la mia esperienza politica inizia con Latina Bene Comune e, con il movimento civico, mi sono riconosciuta in valori in comune a tante persone che credono ancora fortemente nel percorso intrapreso e con le quali ho continuato a lavorare per essi nel corso degli anni.

Accettare questo ruolo in una data così significativa – che è quella del 19 giugno, che ha sancito il cambio di passo quattro anni fa nell’amministrazione di Latina – assume per me un’importanza ancora più profonda, dopo aver affrontato in prima linea l’emergenza Covid.

Lavorerò con entusiasmo con tutti i miei colleghi consiglieri per il bene della città. Sono sempre stata sensibile ai temi del welfare e dell’ambiente, ma soprattutto sono un’appassionata della mia città e del centro storico. A Latina sono nata e dopo tanti anni passati fuori per lavoro, tornare qui per me è stato importante, quasi una rinascita. Ecco perché adesso impegnarmi in modo diretto dall’interno dell’amministrazione è per me grande motivo di orgoglio e mi impegnerò al massimo in questi mesi che ci separano dalle prossime elezioni”.