Formia, continua il recupero delle reti da pesca pericolose

Continua senza fermarsi il recupero di reti pericolose nei pressi delle coste di Formia, con l’ultimo intervento in ordine di tempo andato in scena domenica presso piscine romane sotto la Villa Comunale. A renderlo noto, il sindaco Paola Villa.

“Abbiamo preso un impegno ben preciso”, sottolinea il primo cittadino, specificando che il recupero continua grazie all’operato di sub volontari e alle segnalazioni costanti della Capitaneria di Porto. “Stamane una rete a strascico recuperata, alcuni rifiuti e piccole vite, come quella di un riccio di mare, che tornano libere a vivere in un mare che merita dignità e rispetto. Un ringraziamento a Salvatore Gonzalez e a quanti si adoperano e ci danno una grande mano”.