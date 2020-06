Elezioni a Castelforte: il sindaco Cardillo ufficializza la ricandidatura

Giancarlo Cardillo, attuale primo cittadino di Castelforte, sarà ricandidato sindaco. La decisione è stata ufficializzata nel corso dell’incontro dei rappresentanti dei gruppi che sostengono Cardillo nell’attuale amministrazione.

All’incontro oltre allo stesso sindaco uscente, sono stati presenti Alessandro Ciorra e Giuseppe Rosato di ‘Castelforte Futura’, Antimo Casale di ‘Cuori Italiani’, Vincenzo Gagliardi di ‘Castelforte nel Cuore’ e Antonio Rosato di ‘Castelforte Popolare’. A

Tutti i presenti a nome dei rispettivi gruppi di riferimento hanno confermato la “piena e incondizionata fiducia” a Cardillo, il quale, dicono in una nota congiunta, “in questi quattro anni ha saputo ben governare e affrontare le problematiche del Comune di Castelforte”. Come primo importante atto politico è stato dato mandato a Cardillo di costruire la lista che nel 2021 si presenterà agli elettori per chiedere la sua riconferma a primo cittadino e proseguire l’impegno di risanamento e sviluppo del territorio comunale.

“La nuova lista, che riconferma la propria impostazione civica, sarà aperta alla collaborazione di donne e uomini della società civile che intendono impegnarsi per costruire una convivenza sempre più bella e contribuire allo sviluppo e alla crescita del territorio”, spiega Alessandro Ciorra, attualmente presidente del consiglio comunale. “La lista, inoltre, sarà composta in modo da rappresentare l’intera realtà territoriale e assicurare a tutte le frazioni una adeguata e giusta rappresentanza”.

In questi mesi Cardilloi, nsieme ai vari rappresentanti della riconfermata coalizione, sarà impegnato a preparare il nuovo programma amministrativo. Un programma che, anticipano i sodali, “dovrà, necessariamente, prevedere attenzione sia allo sviluppo economico che ad ogni altro aspetto della vita sociale e culturale del territorio”.