Da TeleLazio al Park Hotel, addio all’imprenditore Lepori: cordoglio a Latina

Lutto, nel mondo dell’imprenditoria di Latina: è venuto a mancare Vittorio Lepori, storico imprenditore del settore turistico e titolare del Park Hotel, una delle strutture alberghiere più longeve del capoluogo pontino.

“Padre dell’assessora alle Attività Produttive del Comune di Latina Simona Lepori, ha rappresentato per anni un punto di riferimento nel settore turismo e commercio, è stato assessore al Comune di Pomezia e ha fondato negli anni ’70 la tv privata TeleLazio”, ricordano il sindaco Damiano Coletta e l’amministrazione comunale in un messaggio di cordoglio per la scomparsa.

I funerali saranno celebrati domani, lunedì 22 giugno, alle 10.30 nella cattedrale di San Marco.