“Cisterna, è già ripartenza?”: sabato il sindaco torna in piazza

Sabato 27 giugno, alle 17:30, il sindaco Mauro Carturan tornerà a parlare ai cittadini in Piazza XIX Marzo. Titolo dell’incontro pubblico è ‘Cisterna, è già ripartenza? La Città e la Provincia che vorremmo’, e sarà l’occasione per fare il punto della situazione amministrativa locale dopo l’emergenza Covid-19.

“Invitati molti ospiti importanti del mondo della politica ma il posto d’onore il primo cittadino lo riserverà come sempre ai suoi concittadini che attendeva di incontrare di persona da tempo, in quello che probabilmente sarà il primo comizio pubblico d’Italia dopo il lockdown”, sottolineano dal Comune.

“Io sono abituato a fare il sindaco in mezzo ai cittadini – spiega Carturan – a parlare guardando le persone negli occhi e a confrontarmi su qualsiasi tema senza mediazioni. Stiamo uscendo lentamente da uno dei periodi più neri della nostra Storia e sono molte le cose che voglio dire ai miei concittadini. Tra l’altro, quella del 27 giugno per me è una data particolare visto che ricorre il trentennale del mio impegno in Consiglio comunale. Quindi, sarà un appuntamento denso di significato ma soprattutto ricco di contenuti”.

La manifestazione avverrà in forma statica e nel rispetto delle normative vigenti sui raduni pubblici. Pertanto, per i partecipanti sarà obbligatorio indossare correttamente la mascherina e rispettare le distanze interpersonali di sicurezza.