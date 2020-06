Sabaudia, incidente stradale nella notte: 6 feriti trasportati in ospedale

Un brutto incidente stradale è avvenuto durante la notte a Sabaudia.

Quando erano circa le 2.00 di questa notte, in via Litoranea all’incrocio con via Bufalara, per cause ancora al vaglio, ma probabilmente a causa di una mancata precedenza ad uno stop, due automobili si sono scontrate violentemente.

Una delle due, una Fiat 500, a causa dell’urto si è ribaltata ed è finita nel vicino fossato. In tutto sono 6 le persone ferite, trasportate in codice rosso all’ospedale “S.M.Goretti” di Latina.

La Polizia Stradale del distaccamento di Aprilia, intervenuta sul posto, ha reso noto che per i feriti sono stati disposte le analisi tossicologiche.