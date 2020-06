Mortale a Santi Cosma: seconda vittima nel sud pontino in poche ore

Dopo l’incidente mortale avvenuto nella giornata di ieri, venerdì 19 giugno, sulla via per Castelforte, un altro sinistro con tragiche conseguenze si è verificato, sempre nella giornata di ieri, in via Porto Galeo, nel comune di Santi Cosma e Damiano.

Per cause che sono al vaglio dei Carabinieri, la Smart guidata da un 52enne del posto è finita fuori strada e poi contro un muro, nei pressi dello stabilimento ex Manuli.

Sul posto sono intervenuti, oltre i militari i sanitari del 118 che purtroppo non hanno potuto che constatare il decesso dell’uomo. Sul luogo della tragedia anche i vigili del fuoco che hanno estratto il corpo del 52enne dalle lamiere della propria auto.