L’Asd Basket Forever conquista gli Smart Games: 6 classificati nei primi 15

Tanti ragazzi impegnati negli Smart Games 2020 di Special Olympics Italia per ridare un minimo di distrazione e serenità nel periodo del lockdown ed ecco che il risultato è di quelli che lasciano a bocca aperta: 6 classificati nei primi 15 su un totale di oltre 400 in graduatoria sono dell’Asd Basket Forever, e il secondo posto assoluto di Fabio Tomao.

Una vera e propria conferma del vero valore dello sport, con la disabilità che ha dimostrato ancora una volta che le barriere non esistono.

Attesa adesso per l’arrivo di attestati e medaglie che serviranno per una premiazione ufficiale che sicuramente avverrà a Formia, che con l’Asd Basket Forever è riuscita ad affermarsi ancora come una realtà unica e positiva.