Spaccio, ordine di carcerazione per un 80enne

Nella giornata di ieri alle ore 19,00 circa Fondi, i militari dell’Arma del luogo, in ottemperanza all’ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Latina, traevano in arresto un 80enne del luogo già sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, dovendo scontare la pena residua di 9 anni 4 mesi e 21 giorni di reclusione per “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti”. L’uomo espletate le formalità di rito, è stato associato presso la casa circondariale di latina per l’espiazione.